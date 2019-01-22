寬頻協會反對MOD自組頻道 籲NCC勿違法令

（中央社記者潘姿羽台北22日電）中華電信向NCC申請修改營業規章，刪除「不能自組頻道」等文字，有線寬頻產業協會今天送陳情書至NCC表達反對，盼NCC維持過去決議的立場，勿違背法令意旨。

NCC（國家通訊傳播委員會）即將審議中華電信申請多媒體內容傳輸平台（MOD）服務營業規章變更案，台灣有線寬頻產業協會為此特別遞送陳情書至NCC，呼籲NCC恪遵法令規範，並表達對於MOD自組頻道「期期以為不可」的立場。

台灣有線寬頻產業協會指出，一旦開放，不只違背法令的規範要旨，有公然進行管制套利行為之嫌，更對其他有線廣播電視業者造成不公。

台灣有線寬頻產業協會舉出多項事證來佐證其論述，陳情書內容指出，過去MOD因涉及黨政軍退出媒體規定，NCC委員會議經過多次會議討論後，才會決議中華電信MOD在營運模式調整的部分，應採行措施包含「頻道、節目等之實際經營，應交予各營運商自行管理與推動，中華電信公司不得直接或委託經營頻道」。

陳情書內進一步寫道，歷次委員會議就MOD的相關決議均表示，MOD屬開放平台而非媒體，因此不得經營或組裝頻道，這也是許可中華電信MOD轉型為多媒體內容傳輸平台的前提要件。

NCC 22日委員會議議程已排入中華電信申請多媒體內容傳輸平台（MOD）服務營業規章變更案，NCC副主委翁柏宗表示，屆時會把有線寬頻產業協會所提意見轉供與會委員參考，而委員會議將依固定通信業務管理規則第60條之1規定及相關利害關係人的意見審酌後，才會做出決議。

台灣有線寬頻產業協會強調，時至今日，時空背景相同且法規立論環境基礎不變，當初「不核可之事項」就不應改變成為「核可之事項」，否則會使法規陷入浮動不安。（編輯：張均懋）1080122