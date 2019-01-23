銀行大數據調查 金牛座去年基金投資獲利稱霸

（中央社記者田裕斌台北23日電）大數據可窺見不同星座在投資理財上的表現，台新金控旗下台新銀行分析客戶去年投資表現發現，金牛座去年在基金投資的獲利稱霸12星座。

台新銀分析，除了金牛座去年基金投資得意外，重視平衡的天秤座理財相當多元，39歲以下的青壯年世代積極透過佈局保險、基金、定存等產品來分散風險，至於具有愛家形象的巨蟹座在購屋置產最積極，特別是青壯年巨蟹座購屋人數最多。

台新銀也邀請星座專家唐綺陽解析各星座2019年的整體運勢，其中火象星座財運旺、風象星座整年財運會來自於合作夥伴、水象星座今年應靠實力賺錢，土象星座今年則較無偏財運，應多找機會並投資自己。

銀行業者建議，民眾若是想要穩健理財，可將部分資金投入保本且固定配息的定存，發揮「錢滾錢」的力量；台新銀推出的「金豬報喜」新台幣定存專案及「超級利HIGH」外幣優利定存專案，分別提供新台幣最高階年息1.88%、美元6個月期專案平均利率3.5%、人民幣6個月專案平均利率3.75%、澳幣1個月3.88%利率條件。

開發金控旗下凱基銀行即日起至3月29日也推出新台幣及外幣優惠定存專案，新台幣專案是全市場活動期最長的15個月定存，年利率最高達1.28%，美金與人民幣則提供12個月天期利率最高3.2%，方便民眾配置外幣資產。（編輯：郭萍英）1080123