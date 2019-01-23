搶150億元商機 中華電推瓦斯雲爭市占第一

中華電展示瓦斯雲服務，提供遠端讀表、開關表與即時告警等功能，瞄準2021年起用戶全面更換微電腦瓦斯表（圖）的商機，中華電目標市占第一。中央社記者江明晏攝 108年1月23日

（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信今天展示瓦斯雲服務，提供遠端讀表、開關表與即時告警等功能，已陸續與多家瓦斯公司簽訂MOU，將瞄準2021年起用戶全面更換微電腦瓦斯表的150億元商機，目標是奪市占率第一。

中華電今天邀請全國各大瓦斯業者，舉辦「瓦斯雲服務展示會」，展示瓦斯雲系統搭載NB-IoT新通信技術解決方案，結合中華電信智慧聯網大平台，提供遠端讀表、遠端開表、遠端關表與即時告警等多項功能，並於現場展示開發與應用成果。

天然氣事業法第36條規定，中央主管機關應擬定公用天然氣事業推動具有地震遮斷、壓力過低遮斷及通信等功能的微電腦瓦斯表推廣計畫，並逐年實施。經濟部能源局已制定將於2021年全面實施。

市場推估，以目前300萬戶規模，以及微電腦瓦斯表、子機單價合計約5000元計算，市場規模至少新台幣150億元。

為推動全民使用微電腦瓦斯表，中華電自民國107年起，與多家瓦斯公司簽訂合作意向書(MOU)，導入瓦斯雲系統搭載NB-IoT解決方案，有效降低維運成本。

中華電信北區分公司總經理涂元光表示，已陸續與欣桃、欣高、欣嘉等公司簽約，提供桃園、高雄、嘉義地區部分新建築物微電腦瓦斯表智慧化管理服務，協助管理150棟建築物約1萬1200戶微電腦瓦斯表用戶，看好中華電NB-IoT全台涵蓋，未來市占目標問鼎第一。另外，中華電也積極搶攻智慧水表、智慧電表的連網商機。（編輯：李信寬）1080123