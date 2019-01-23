嘉義綠能加油站啟動 中油轉型里程碑

中油力推加油站轉型，位於嘉義的智慧綠能加油站23日啟動，民眾可在加油站替機車充、換電。中央社記者張新偉攝 108年1月23日

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）中油推動加油站轉型，嘉義智慧綠能加油站於今天啟動，民眾可以在加油站替機車充、換電。加油站設有太陽能光板，將透過「創能、儲能、用能」，電力能夠自給自足。

中油旗下約2000個加油站，為了配合政府政策，推動加油站轉型。第一階段「智慧綠能加油站」選定嘉義為示範站，並在今天舉行啟動典禮，嘉義市長黃敏惠、中油董事長戴謙和三陽工業董事長吳清源等人均出席。開幕更由3人騎乘電動車入場，為典禮揭開序幕。

戴謙致詞時表示，中油選定嘉義信義路站、台南前鋒站做為第一階段「智慧綠能加油站」的示範點；其中嘉義示範站以電力自給自足為目標。

戴謙說，中油有49%的營收來自油品銷售，只要有需求，中油仍會供應油品；不過，政府將分階段推動車輛電動化，面對政府政策，中油勢必要做出轉型因應，嘉義綠能加油站是中油轉型的第一步。

中油表示，選定嘉義作為示範站，是因為需要有夠大腹地放置充換電設施。法律規定，置充換電設施必須遠離油槽至少6公尺以上。

中油說，每個綠能加油站會應地制宜，像是嘉義日照充足，因此選定以太陽光電作為電力來源。而台南則是以多元電力與儲能為特色，是具有燃料電池、釩液流及鈦酸鋰儲能系統的智慧綠能加油站。

嘉義綠能加油站共有4個充電柱，以一輛車充電需要10分鐘估算，一天可滿足576輛車的充電需求。

綠能加油站除了設有電動機車充、換電站，並以「創能、儲能、用能」為目標。加油站屋頂架有太陽能光板，以一天日照約4小時計算，可以產生436度電。加油站設有儲能系統，可以儲存500度的太陽光電，以調節電力，儲能系統猶如大型貨櫃，可以視用電需求，增加儲能系統。

中油表示，以每天綠能發電達436度電來看，可以提供加油站每日用電所需，達到「自給自足」；若天候不佳，綠能無法提供足夠電力時，才會再向台電購電。

中油將在3年建置1000站可提供電動機車充電與換電服務的綠能加油站，預計今年1月底先建置160站，今年達到390站，明年年達到450站。

另外，中油充電站採用快速充電，以「十分來電」為口號，中油表示，大約充電10分鐘就可以達到7成到8成電力。

怕民眾在等待充電時感到無聊，中油在充電站旁邊還設立了咖啡廳，在等待充換電的同時，民眾可以到旁邊休息順便喝杯咖啡。（編輯：蘇志宗）1080123

台灣中油智慧綠能加油站嘉義示範站23日舉行啟動典禮，中油董事長戴謙（右起）、嘉義市長黃敏惠、三陽工業董事長吳清源騎乘電動車入場，為活動揭開序幕。中央社記者張新偉攝 108年1月23日