台達電攜手中油 打造綠能轉型示範站

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台達電響應環保政策，今天宣布為台灣中油首座「智慧綠能加油站」提供儲能系統解決方案，與中油攜手推動台灣電動交通載具基礎建設。

台達電表示，為中油提供了輸出電功率達250kW，電能儲存容量達500kWh的模組化貨櫃型儲能系統解決方案，將嘉義市信義路加油站100kW以上太陽能板產電，存入儲電系統，搭配智慧電網系統進行電力調配。

台達電說，在電動汽、機車即將快速發展與普及的趨勢下，台達電可透過電動車充電設施，整合儲能、可再生能源等技術，調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源，彈性應對充電需求，台達的儲能系統完全本土自製。這次與中油合作方案，主要提供加油站用電與電動機車充電使用。

台灣中油董事長戴謙表示，中油要扮演落實電動車政策的領頭羊，未來加油站也會變身為商業平台，為此中油已組成專案辦公室，包含3年內在加油站及公共場域完成設置1000座電動機車充/換電柱，並導入大數據、智慧化、物聯網等新興應用，建立微電網，轉型綠能加油站，成為社區多元能源補給站。

台達電資深副總裁劉春條指出，與中油合作為推動台灣各地加油站的綠能轉型發展跨出穩健的第一步，當交通載具逐漸轉變為電能動力時，大量的充電需求勢必會對電網供電穩定造成挑戰，希望藉由台達電儲能系統解決方案與智慧電網的結合，為未來的智慧電網形式作一個最佳的示範案例。（編輯：楊玫寧）1080123