台北電玩展開幕 童子賢：遊戲產值10倍好萊塢票房

（中央社記者韓婷婷台北24日電）2019台北電玩展今天開幕，台北市電腦公會理事長童子賢表示，遊戲全球產值已比美國好萊塢票房高10倍，台北電玩展也成為亞太最重要遊戲媒合平台，遊戲更是推升軟硬體升級重要動力。

根據經濟部報告指出，2018年台灣遊戲產值達到新台幣586.8億元，較前一年的531億元成長10.5%，創7年新高，其中行動遊戲漲幅最大，達到188.3億元，年增25.5%。

童子賢表示，現在的遊戲已經演變成互動式參與的情境，由民眾選定遊戲角色，自己創造故事走向，讓全世界看見自己是現今遊戲趨勢。從各種數據看來，電玩遊戲已經成為推升軟硬體技術升級的最重要動力，是推動產值成長的重要力量。

童子賢也看好未來迎接5G世代來臨，將推動包括手機、伺服器及電玩等產業成長。

根據NEW ZOO統計指出2018年全球遊戲產值達到1370億美元，年增5%；其中有52%成長來自亞太地區，顯見亞太市場不容忽視，今年電玩展新團隊達196家，比去年成長12%，較2014年開辦至今足足成長10倍，說明台北國際電玩展匯聚全球新創的能量，越來越受到國際市場重視，今年跨國合作的國家，也新增到6個國家、10個單位。

另外，全球的電競市場營收在2018年也達到9億美元規模，年均成長38%。自從立法院三讀通過電子競技納入運動項目，電競的熱潮持續發燒，台灣有世界冠軍的選手、有發達的網路直播、電競收看族群及完整的電競設備製造，均有利於電競產業發展。

今年台北電玩展共有來自24個國家，426家開發商暨遊戲公司參展，展出規模達2144個攤位，為電玩開辦以來首度同時使用展覽一、三館，預計將吸引玩家35萬人次參觀。

童子賢也特別指出，遊戲全球產值已比美國好萊塢票房高10倍。另外，展場經濟是很重要的一環，如果能搭配好周邊交通，台北很適合發展相關產業。

觀察今年各家遊戲廠商，推出近300款各式遊戲；展出作品模跨Console、Mobile、PC/Online、VR/AR、桌遊等五大平台。

另外一項亮點，是各大知名品牌如華碩、微星、技嘉、曜越、HyperX等，均看好電競發展，紛紛投入戰場。顯示卡大廠輝達(NVIDIA)更首次進駐電玩展，於亞洲地區首度公開GeForce RTX 2060與搭載Max-Q技術電競筆電，預料將掀起電競筆電另一波高潮。（編輯：楊凱翔）1080124