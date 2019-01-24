中油董事長談續任：只要對台灣有貢獻我無怨無悔

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）中油董事長戴謙任期將在一年多後屆滿，今天接受訪問時，被問及是否續任？他僅回應，「只要對台灣有貢獻，我無怨無悔。」

中油董事長戴謙今天接受POP Radio廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹訪問。

黃光芹問到，中油董事長的任期將在一年多後屆滿，是否會想續任？

戴謙回應，經過一年多學習，是人生中的新領域，中油還有很多事情要做。他提到，台灣環境不適合石化產業，中油要組織國家隊打國際賽。他舉例，像是印尼石化園區，希望能夠順利完成，對印尼會有很大助益，也替台灣、中油開創新局。

戴謙表示，探勘部分，中油在印尼已經賺了160多億元的礦權，在澳洲也取得新的礦權，中油要多元布局、技術精進，會有很好的發展。

他也說，配合整個國家與能源方向，中油採取「車電分離」策略，中油有研究所，專心研究電池。而廠商只需要專心研發電動車。

黃光芹問，是畢業感言嗎?戴謙則說，「只要對台灣有貢獻，我無怨無悔」。

另外，澎湖發生漏油事件，戴謙表示，由於澎湖屬於離島地區，隸屬於嘉義營業處。中油應該設獨立營業處，縮短離島地區與總公司的溝通距離。

他提到，澎湖是在2017年5月發生漏油事件，但中油總公司是去年6月才知道。離島地區與總公司行政編制上有些距離，澎湖為離島地區，因此隸屬於嘉義處下。中油總公司應該給予離島地區更多關懷，或者直接設獨立營業處，縮短與總公司溝通距離。

中油表示，目前正在研議中，大約在2月會有初步結果。（編輯：林沂鋒）1080124