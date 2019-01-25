英特爾本季展望不如預期 盤後股價重挫逾7%

（中央社紐約24日綜合外電報導）受中國經濟放緩、資料中心和數據機晶片需求低迷影響，半導體巨擘英特爾公司去年第4季銷售不如預期，且預測本季營收和獲利會低於分析師評估，讓英特爾今天盤後股價重挫逾7%。

路透社報導，英特爾（Intel Corp）預估今年第1季營收160億美元，調整後的每股獲利為87美分。

金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統數據（IBES）指出，原本分析師平均預估第1季營收可達173億5000萬美元，每股獲利1.01美元。

另外，英特爾公布去年第4季淨營收為186億6000萬美元，低於預估的190億1000萬美元。

英特爾今天盤後股價重挫7.7%，其他半導體廠商盤後股價也普遍下跌，如超微公司（Advanced Micro Devices）下跌2%，輝達公司（Nvidia）小跌1%。

蘋果公司（Apple）、三星電子公司（Samsung Electronics）和台積電本月稍早的銷售警訊顯示，智慧型手機需求停滯不前，且中國經濟正在降溫。

金融諮詢公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）表示：「目前整體大環境看起來不太好，假設情況變得更糟，英特爾的前景展望可能會進一步下探。」（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1080125