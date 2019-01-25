不要貪小便宜買華為手機 學者：資料就是金錢

（中央社台北25日電）前工研院產經趨勢研究主任杜紫宸質疑政府禁用華為手機，「why bother？」成功大學電機系教授李忠憲今天透過臉書指出，因為華為恐暗藏後門，背地裡蒐集使用者資料、傳回中國，李忠憲還說，「便宜的最貴」、「資料就是金錢」、「小心中國製的資通訊設備就在你身邊」。

杜紫宸質疑，4G網路服務商是中華電信，請問他的手機如何自我傳送資訊，中間透過中華電信，告知華為，他的動態、名錄和聯絡信息？對於杜的疑問，李忠憲指出，其實這些問題，任何一個有點網路知識的高中生或大學生都能夠回答。

李忠憲說，華為手機若暗藏後門，任何的網路連線，不管是中華電、遠傳或台灣大哥大的4G服務，或無線網路Wi-Fi等下層的網路連線，手機上層的這些應用程式，都可以利用下層網路，傳送資料到中國的資料庫。

為什麼要禁止公務機關使用華為這樣中國製的手機？李忠憲說，因為即使公務機關裡面針對華為手機做嚴格的網路管控，在內網流量分析和利用資安設備管制後門所造成的可疑連線之後，這些手機一樣會在內網裡收集資料，再透過未經管制的商業用4G服務例如中華電信傳送至中國去。

他說，這就是網路技術的基本特性，應用層可以向下多工，利用各種不同網路層的連線傳送資料，所以只在機關的內部網路資安設備進行的管理措施，沒有辦法防止洩密，也是因為這樣的原因才必須管制華為這樣中國製的手機。

李忠憲強調，駭客攻擊中有「進階持續性威脅」（APT），已出現10年，針對個人、特定組織進行複雜、多方位的網路攻擊，潛伏數週、數月甚至數年，將目標通訊過程、電郵內容、談話語音、影像紀錄等都經暗門傳送到中國資料庫，可知道Nancy、Henry、David是誰，連使用者與誰吃飯、照相打卡都知悉，認為是重要人物更將重點處理。

李忠憲也趁機呼籲國人「千萬不要貪小便宜買中國製的手機或智慧家電設備」，他的某位CEO朋友在家中裝置了一個中國製的智慧家電後，感覺自己網路變慢了，經過網路流量分析以後才發現，家裡的語音和影像全天24小時沒有間斷地往中國的資料庫傳送，自己過了好幾個月的透明人間的生活，「便宜的最貴」、「資料就是金錢」、「小心中國製的資通訊設備就在你身邊」。（編輯：蘇龍麒）1070125