台灣大秀5G實機 鄭俊卿點產業兩大瓶頸

（中央社記者江明晏台北25日電）台灣大今天在台展示5G實機，率先全台以5G頻段3.5GHz發射訊號，但總經理鄭俊卿點出，5G產業仍面臨B2C（企業對消費者）商業模式和終端設備兩大瓶頸，預估2021年，B2C終端才會較成熟。

因應2020年台灣5G商轉倒數，台灣大哥大今天攜手諾基亞（Nokia）展示全台「真5G」實機設備，並開創先例，首次在5G試驗室外的場域，以2020年將開放競標、可支持高達100MHz的3.5GHz的5G頻段，進行5G基地台測試，現場同步展示即時360度環景的VR虛擬實境，以及AR擴增實境等服務，成為全台第一個符合世界3GPP R15標準設計，在台實際發射5G訊號的電信業者。

台灣大今天在現場並展示首度在台亮相、全台第一支如同智慧手機大小的5G測試裝置，搭載Snapdragon X50 5G數據機和天線模組等高通5G行動解決方案。

展望5G後續發展，台灣大哥大總經理鄭俊卿指出，5G產業仍面臨2大瓶頸，第一，B2C的商業模式要準備好，第2，B2C的終端設備也要成熟，5G終端要能統合4G、3G，還要支援各種5G應用，而且因為要移動，在大小、電力、散熱上都是一大挑戰。

他認為，今年第3季5G的規格才會正式敲定，預估2020年第4季、2021年首季時機會較成熟，是得以商轉的時刻，也認為2021年B2C的終端設備才會比較成熟，至於終端價格也會和B2C的模式息息相關，有量才有望帶動價格變便宜，還要有更有殺手級的應用來支撐。

他進一步說，5G產業端，投入最多資本建設的就是運營商，他認為，未來台灣不用有5套5G基礎建設，因此全力支持盡快修電信法，呼籲台灣發展5G產業要「輕資產、重應用」、「輕硬體、重軟體」，從雲端發展、AI人工智慧、自駕車等應用來驅動5G應用，會更順理成章。他也認為電信商應該要扮演5G平台的角色，提供業者做垂直場域。

鄭俊卿也認為，台灣得天獨厚，4G有5個頻譜，包括700MHz、900MHz、1800 MHz、2100 MHz、2600 MHz如果做載波聚合（CA），速度可能只比5G慢25%到50%，速度可以滿足目前4K、8K影像，但和5G的差別是低延遲。

台灣大則計畫在今年第2季前，於新莊球場建立完整5G實驗網，並鎖定娛樂影音方面的作為首發應用；2020年也可望能看得到智慧城市在B2B（企業對企業）方面的應用。（編輯：楊凱翔）1080125