年節荷包大失血 上班族3成6月薪拿來包紅包

根據調查，上班族年節開支中有逾6成是包紅包與孝親費用，且平均要花1萬4366元包紅包。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北25日電）根據1111人力銀行調查，上班族年節開支中有逾6成是包紅包與孝親費用，且平均要花新台幣1萬4366元包紅包。若以受訪者平均薪資近4萬元計，等同薪水3成6都拿來包紅包。

1111人力銀行今天公布「全民搶賺節慶財調查」，調查顯示，上班族過年期間主要的花費包括紅包與孝親費（62.08%）、休閒育樂花費（11.90%）、外食聚餐花費（8.74%），以及全家出遊花費（8.36%）等。其中，光是包紅包一項支出平均就要花1萬4366元，以這次調查中上班族的平均薪資3萬9638元來計算，等於這個月3成6的薪水，都要拿來包紅包，負擔不小。

進一步從年齡交叉分析，不同年齡層在年節期間主要的消費類型也大不相同，25歲以下的族群，有超過一半人，最大筆的消費用在休閒育樂、外食聚餐；31到40歲之間，上有老、下有小的「三明治」世代，花費最大的部分則是紅包與孝親費。

對此，1111人力銀行副總經理何啟聖表示，25歲以下的青年世代大多沒有家累，在家族中被視為晚輩，親人團聚出遊幾乎不需要支付大筆費用，反倒是在假期中和同儕團體出遊、聚餐是最主要的開銷。

然而，隨著年歲漸長，成家立業，需要養育老小的三明治世代，不但平日要扛起家庭的經濟負擔，背負家庭的主要開支，農曆春節無論有沒有領到滿意的年終獎金，依照傳統都必須包出一大筆紅包錢，孝敬長輩獎勵晚輩，讓紅包錢成為多數青壯族群年節期間的最大支出。

為彌補失血的荷包，上班族也積極尋找賺取外快機會。調查顯示，農曆春節期間，高達7成6的上班族有意願兼差，其中包括4.65%已經展開行動，另外71.19%有意願兼職打工，但還沒有投入。

而兼差的主要原因，包括正職薪水不夠用（48.77%）、節慶工作機會多（34.56%），以及為了累積存款或增加儲蓄（29.78%）。進一步從產業交叉分析，發現民生服務業，在年節期間兼職的意願最高，百貨販售業的兼職意願則最低。

為了解上班族年節期間的兼差意願，1111人力銀行進行「全民搶賺節慶財調查」，調查期間自1月10日至1月24日，進行隨機抽樣調查，有效樣本數1076份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。（編輯：林沂鋒）1080125