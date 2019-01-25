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雲達攜手英特爾推電信虛擬化方案 加速5G應用

最新更新：2019/01/25 16:40

（中央社記者潘智義台北25日電）為加速5G應用，廣達電腦旗下全球資料中心解決方案供應商雲達科技今天表示，與英特爾在雲端運算合作，提供業界新一代解決方案，助業者無縫接軌虛擬化，並建置完整雲端電信機房。

雲達科技指出，近日與策略合作夥伴齊聚美國加州的雲端解決方案中心，推出新一代電信機房（Next Generation Central Office, NGCO）虛擬化基礎架構解決方案。此次活動包括英特爾、紅帽、博通、KGP，以及業界多位頂尖虛擬網路功能（VNF）生態系統合作夥伴，展示開放及性能優化的網路功能虛擬化基礎平台（NFVI），以迎接5G世代來臨，實現電信核網和邊緣運算虛擬化轉型。

雲達科技與英特爾共同整合創新的NFVI和VNF技術等，為新一代電信機房實現以軟體為中心的網路基礎架構，並領先業界，於x86 運算平台融合固網和行動網路。

雲達說，電信業者尋找創新的網路雲化架構，希望藉由雲端的虛擬化技術，採用軟硬體開放生態系統合作夥伴的VNF解決方案，提供更多的基礎建置彈性，加速實現5G應用。

面對未來巨量的5G服務數據流量，傳統電信機房的高成本，無法及時提供未來 5G隨選即用的靈活運算能力與擴展性，雲達科技強調，與英特爾合作提供業界NGCO 解決方案，以便無縫接軌虛擬化。（編輯：楊玫寧）1080125

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