刺激過年換機潮 韓廠推新機搶市

（中央社記者江明晏台北28日電）台灣去年手機銷量跌破700萬支，迎接農曆年換機旺季，LG今天宣布在台推出新機V40ThinQ，主打五鏡頭設計、提升影音效能，刺激農曆換機商機。

全球手機產業成長疲軟，市調機構公布，台灣去年手機整體銷售量660萬支，不滿700萬支，較2017年的732萬支衰退近1成。

台灣LG電子今天宣布在台推出V40ThinQ，搭載6.4吋19.5:9 大螢幕，主打3主鏡頭與兩顆前鏡頭的五鏡頭設計，搭載AI相機3.0、Google Lens與超遠距語音辨識，建議售價新台幣2萬4900元，30日起開賣。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示，行動裝置在相機或影音功能的創新，已成為消費者選購的重要考量，因此LG推出LG V40ThinQ，提升影音效能。

三星日前也在台發表「全球首款螢幕上開孔手機」Galaxy A8s，搭載6.4吋19.5:9 O型全螢幕，有別於iPhone的「瀏海」外觀，並配置後置3鏡頭與前後2400萬畫質鏡頭，單機建議售價新台幣1萬4990元，瞄準中階市場，2月1日起上市。

台灣手機品牌宏達電日前也宣布HTC Desire 12s新色「綻放紅」正式開賣，搭配1月中旬推出的優惠活動，也要搶攻農曆年換機商機。（編輯：黃國倫）1080128