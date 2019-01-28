應華收購捷邦 拚車用零件占業績5成比重

（中央社記者韓婷婷台北28日電）應華精密今天發布重大訊息，為擴大發展車用零件領域，將以每1股捷邦普通股換發應華0.5291股普通股收購捷邦國際科技100%股權，希望車用占業績比重從目前30%擴大到50%以上。

應華精密副董事長董俊毅表示，近年來朝車用系統發展，積極投入車用電子零件領域，為了加速發展及整合汽車與電動車相關客戶與資源，雙方決定進行合併。這次合併除了工廠端營運整合創造獲利外，更重要的是因應美中關係，集團手上已有數個東南亞及日本汽車零件廠購併案正在評估中，待資源整合後，將進一步展開。

應華於107年間取得汽車專用IATF 16949認證外，並於107年底取得國際型客戶電動車感測啟動電路模組認證且試產出貨，預計108年正式量產。

捷邦國際近幾年也開始發展車用事業並取得Bosch司認可，自107年下半年起供應ABS煞車模組零件。

董俊毅表示，由於公司過去發展歷史與日本淵源深厚，著眼於電動車風潮崛起，在收購捷邦國際後，將以日本的電動汽車作為後續發展主軸。合併後，應華精密握有超過新台幣40億元現金，資產達到140億元，未來將運用這些資源，以「日系電動車概念」為主要發展主軸。

董俊毅指出，應華4年前購併的日本第一化成全力朝向車用領域發展，主要營收來源多為汽車零組件所貢獻，日本主要一線車用零組件公司，均為第一化成客戶，產品遍及日系三大品牌汽車。

隨著主動安全配備的重視，EPB（電子停車制動系統）的電子煞車模組逐漸列為車輛標準配備，目前整體汽車安裝普及率還不達50%，市場成長規模仍大，第一化成已完成新一代EPB模組認證，並於107年下半年開始小量出貨，但因受限於產能，致使訂單無法消化。

此外，與日本車用零部件公司共同開發電動車專用電壓穩壓模組也在開發測試中。董俊毅看好隨著生產資源及技術整合完成後，將為整個集團在日系車用電子領域擴大占有率，希望車用營業比重從目前的30%擴大到50%以上。（編輯：張均懋）1080128