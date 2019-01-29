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嚴防春節瓦斯聯合漲 公平會強調法律無假期

最新更新：2019/01/29 10:42

（中央社記者潘姿羽台北29日電）農曆春節將至，公平會今天表示，春節期間，瓦斯業者可能聯合漲價，公平會為了配合穩定物價政策，將加強執法，籲業者勿以身試法，否則聯合行為最高可處罰鍰新台幣5000萬元。

農曆春節即將到來，政府相當關切春節物資價格及供應情形，行政院副院長陳其邁22日召開「穩定物價小組」會議，便指示農委會、經濟部、公平會、行政院消保處等相關部會，嚴密監控各類農漁畜商品、民生物資的市場供需與價格狀況，確保國人歡度佳節、安心過年。

公平會今天發布新聞稿宣示「法律無假期」的執法決心，已函請桶裝瓦斯相關公會轉知所屬會員，應尊重市場機制，不得有違反聯合行為禁制規定等行為，否則經公平會查證屬實，將予嚴處，最高可處罰鍰5000萬元罰鍰，呼籲業者勿以身試法。

公平會說明，各瓦斯行向不同的分裝場進貨，進貨成本並不相同，且經營地點不一，成本會有差異，業者應參考經營成本與市場供需情形自由競售，才符合公平競爭的市場機能；如果業者在決定價格過程中，涉及人為不當限制競爭或聯合漲價等情事，將違反公平交易法相關規定，公平會若查到具體違法事證，將依公平交易法予以嚴懲。（編輯：鄭雪文）1080129

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