新壽疑規避保險法 遭金管會重罰600萬

（中央社記者田裕斌台北29日電）保險法規定壽險業者不得參與被投資公司董監事選舉，被業者找到漏洞，新光人壽在2016年至2017年初將持股賣給利害關係人新光醫院，未經董事會重度決議，遭金管會重罰。

金融監督管理委員會表示，在辦理一般業務檢查時，發現新光金控旗下新壽自2016年至2017年初，多次以盤後定價交易方式，將手中的新紡持股轉手給新光醫院，疑似規避保險法第146條，壽險業者不得參與被投資公司董監事選舉的規定，等到2017年新紡董監事改選結束後，才又陸續採盤後定價交易的方式，由新光醫院賣回給新壽。

金管會表示，由於關係人交易需經過董事會重度決議，但新壽董事會並無此記錄，因此針對此項違規，重罰新台幣180萬元。

此外，新壽還有超過6成的採購案採專案核定的例外方式辦理，且簽辦採購按鍵多處疏漏、未確實執行內控規定，也罰180萬元。

金管會表示，在同次業務檢查中，新壽還被查出資金運用、金融資產評價程序、電話行銷缺失、收費作業缺失等，各被罰60萬元，依保險法共被裁罰600萬元，並針對資金運用、核保審查、出售子公司股權等，予以16項修正。

金管會指出，除了裁罰600萬元、16項糾正外，也限制新壽在2年內不得以盤後定價或鉅額配對交易的方式，進行利害關係人股票交易。（編輯：林孟汝）1080129