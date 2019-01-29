死亡前5年內繼承遺產已繳稅 再繼承時免納遺產稅

（中央社記者邱柏勝台北29日電）國稅局表示，民眾於死亡前5年繼承的財產、且該筆遺產已繳納過遺產稅，則親屬繼承該筆遺產時，可不計入遺產總額課稅，以避免同一筆財產短期內因連續繼承而被重複課稅。

台北國稅局表示，根據遺贈稅法規定，被繼承人死亡前5年內繼承的財產，已曾繳納遺產稅者，不計入遺產總額，主要在避免同一筆財產因短期內連續繼承而被重複課徵遺產稅。因此，當被繼承人生前因「受贈取得」的財產，在贈與人死亡時已依法併入遺產稅課徵時，也可適用此一規定，不計入遺產總額課稅。

國稅局官員舉例，轄內某民眾甲君於民國107年2月死亡，但在103年9月時曾受配偶乙君贈與存款新台幣7800萬元，而乙君隨即於104月1月死亡，依遺贈稅法規定，死亡前2年的贈與視為遺產，應課徵遺產稅，甲君也已將稅款繳清。

因此，甲君107年2月死亡後，其子繼承父親遺產並申報遺產稅時，僅主張父親死亡前5年繼承的不動產可不計入遺產總額，但卻未就父親受贈自母親的存款，主張不計入遺產總額。國稅局官員發現後，主動通知其子可提示存款往來明細紀錄，查核資金流程，減除甲君生前受贈財產已花用部分，所餘存款不計入遺產總額，免徵遺產稅，也讓繼承人減少繳納300萬元的稅款。

國稅局說明，被繼承人死亡前5年內因受贈取得的財產，若在贈與人死亡時已併入贈與人遺產課徵遺產稅，並繳納稅款者，該筆財產於被繼承人死亡時，繼承人可檢附受贈財產的異動紀錄，主張免徵遺產稅，納稅義務人宜注意相關規定，以維護自身權益。（編輯：李信寬）1080129