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中華電進軍純網銀 45億元內設將來銀行

最新更新：2019/01/29 21:32

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信今天董事會通過以不高於45億元，發起設立「將來商業銀行」角逐純網銀執照；另預計投資25.38億元，興建南港機房與商業共構大樓案，預定民國113年12月完成。

中華電信今天董事會通過參與發起設立將來商業銀行，以不高於新台幣45億元新設合資公司，持股比例將不高於45%，並強調將來商業銀行尚須取得金管會設立許可。

金管會釋出純網銀執照的最後申請日為2月15日，預計開放2家新設純網銀，除了中華電信主導的國家隊「將來商業銀行股份有限公司」，另有LINE Financial、日本樂天集團與國票金的合作團隊，將呈現3搶2局面。

市場傳出，將來商業銀行中，原本有意投資的花旗銀行、網路家庭（PChome）、悠遊卡投資控股臨陣抽腿決定不投資，另外一家公股行庫台灣中小企業銀行因作業來不及，導致原定股東投資股份出現缺口，中華電發揮即刻救援精神擴大投資。

以此推估，將來銀行（Next Bank）的股東結構應為中華電信43%、兆豐銀行25.1%、新光集團14%、全聯9.9%、凱基銀7%、關貿1%。

此外，中華電董事會通過興建南港新機房與商業共構大樓案，中華電預計於台北市南港區興建地下4層、地上13層電信新機房與商業共構大樓1棟，總樓地板面積約1萬1981坪，預計投資約25.38億元，預定民國113年12月完成。

中華電信指出，興建新機房以及商業共構大樓，主要是機房搬遷與資產活化。（編輯：張均懋）1080129

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