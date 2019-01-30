台積電晶圓瑕疵 外資估影響第1季獲利2%

（中央社記者吳家豪台北30日電）台積電發現14B廠晶圓瑕疵，亞系外資推估將影響今年第1季營收約1%，維持優於大盤評等和目標價新台幣250元；美系外資預估將影響第1季獲利約2%，維持中立評等和目標價199元。

晶圓代工廠台積電股價今天下跌2元開出，盤中最低來到220元，跌幅超過1%，至上午10時左右成交量超過1.05萬張。

台積電29日針對晶圓14B廠發生晶圓良率偏低問題再次發表聲明，表示主要是12奈米及16奈米晶圓良率出問題，是供應商供應的光阻原料不符規格造成。

亞系外資認為，台積電晶圓瑕疵問題受影響客戶包括海思半導體（HiSilicon）、輝達（Nvidia）、聯發科，推估將影響台積電今年第1季營收約1%，雖不致於讓台積電下修第1季財測，但毛利率恐受拖累；不過，台積電第1季受影響的營收應該會遞延到第2季，預期將貢獻第2季營收1%到2%，建議投資人可趁股價回檔時布局，維持「優於大盤」評等和目標價250元。

美系外資表示，台積電16奈米和12奈米晶圓約1萬到2萬片出現瑕疵，應該不會影響包括聯發科、輝達、海思半導體等客戶營收，因為台積電客戶已持有較多的晶片庫存；基於材料認證的責任，台積電可能為部分損失負責，假設每片晶圓的製程成本為3500美元（約新台幣10.8萬元），台積電負責的損失恐高達7000萬美元，相當於台積電單季獲利約2%，因此維持「中立」評等和目標價199元。（編輯：郭萍英）1080130