台股農曆年後開紅盤 過去12年上漲機率67%

過去一輪12生肖台股開紅盤行情，上漲機率67%，且在開紅盤後2個月，平均漲幅超過7%。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北30日電）台股今天封關，在元月行情表現亮麗下，讓投資人對於豬年開紅盤行情充滿期待，過去一輪12生肖台股開紅盤行情，上漲機率67%，且在開紅盤後2個月，平均漲幅超過7%。

第一金投信表示，今年農曆春節封關休市長達11天，由於美中貿易戰結果未定、加上美國企業財報及英國脫歐等變數，投資人近期觀望氣氛濃厚，融資餘額更降至新台幣1200億元的超低水準。

第一金投信認為，從基本面觀察，上半年處於企業營運相對淡季，不過，隨著去年12月股價回檔修正後，不少個股殖利率大幅飆升，加上今年電子業新題材豐富，對後市仍審慎樂觀看待。

根據統計，過去12個生肖年開紅盤日，台股上漲機率達67%，而且隨著時間拉長，後10日到後60日，上漲機率進一步拉高到8成以上，累計漲幅亦逐步擴大，開紅盤日平均上漲0.44%，後5日、後10日、後20日、後40日到後60日，平均漲幅分別達1.31%、2.92%、4.15%、6.55%與7.06%。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，由於提前備貨，以及上半年淡季因素，預期第1季企業營運仍處於打底階段，隨著近期美中兩國積極展開談判，市場對貿易戰和解的期待甚高，加上股價歷經去年12月重挫後，不少遭到錯殺的個股，殖利率都衝上7%以上，投資價值浮現，也讓市場對豬年行情重燃信心。（編輯：鄭雪文）1080130