東森國際全力拓展自然美寵物雲實體店

（中央社記者江明晏台北30日電）東森國際去年有業外資產處分挹注，今年營運要仰賴轉投資的東森購物等事業。東森國際表示，自然美、寵物雲將全力拓展實體門市。

東森國際發言人鄭應娜指出，去年第4季在O2O(線上到線下)領域布局後，線下自然美與寵物雲實體店的拓展是今年業務的重點。因應直營與加盟連鎖體系的擴張，東森近期加快招聘的速度，除中高階管理人員外，也大舉招募基層員工。

東森集團去年第4季轉投資自然美，布局兩岸美妝事業，規劃海內外總加盟店數要從目前的1000家，2年內翻倍成長至3000家。台灣市場方面，東森自然美目前已有3家直營旗艦店及250家加盟店，預估今年直營旗艦店及加盟店將分別達20家及500家，預估可創造至少600個就業機會。

鄭應娜表示，東森承接「動物王國」營業資產，更名東森寵物雲，13家直營門市已經陸續提供服務，預估今年將聘僱寵物相關人才，年底店面將增加至55間，招募超過150人。

去年東森購物為了擴大事業版圖，除併購香港草莓網，並與自然美結盟展開線上與線下合作，搶攻全球美妝保健行銷通路，兩大併購行動推動去年營收及獲利成長。在雙12及耶誕節檔期助陣下，東森購物去年12月營收新台幣14.5億元，年增32.7%，東森購物加上草莓網107年營收173億元，年成長24%，稅後淨利5.89億元，每股盈餘（EPS）為5.8元。

東森國際董事長廖尚文表示，去年有資產處分挹注，每股獲利預估近2元，今年有計劃出售東森海洋旅館，但能否找到買主還要持續努力，而東森購物也有計劃在2021年首次公開募股（IPO）。

廖尚文指出，東森新聞雲公司已更名為「東森新媒體控股公司」，旗下將設立新聞雲、寵物雲、星光雲、電競雲4間子公司，宣示東森新聞雲除新聞、影音與廣告外，未來將深耕寵物、娛樂、電競等產業。（編輯：張良知）1080130