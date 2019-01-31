勝麗去年每股賺9.89元 創歷年新高

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗（6238）自結去年第4季稅前淨利新台幣1.58億元，每股稅後純益2.62元，去年全年稅前淨利5.83億元，每股稅後純益9.89元。

法人指出，勝麗去年每股純益創歷年新高。

勝麗去年全年累計自結合併營收22.78億元，較前年21.52億元成長約5.85%。

勝麗去年下半年受到中美貿易戰市場不確定因素，波及產能利用率未達預期，主要客戶重申先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車帶動車用半導體市場需求，並看好車用CIS感測器出貨未來成長性。

展望中長期，勝麗預估車用CIS元件訂單需求仍然暢旺。公司在現有廠址擴充車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備，預計今年中陸續建置完成，屆時可望增加約4成車用產品產能；此外覓地評估與購地建廠計畫仍積極執行中。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外勝麗來自索尼（Sony）封測代工訂單穩定放量，勝麗也切入歐系晶片大廠封測。（編輯：林興盟）1080131