貼圖創作遭侵權 LINE台灣：協助採取法律行動

（中央社記者吳家豪台北31日電）對於近日其他通訊平台發生貼圖侵權爭議，通訊軟體LINE台灣今天發布官方聲明，呼籲尊重貼圖創作者的智慧財產權，LINE台灣已集結有意提告的原創貼圖創作者，協助採取法律行動。

雖然LINE官方聲明未指出涉及侵權爭議的通訊平台名稱，但近日不少LINE原創貼圖作者到通訊軟體Jello Chat的臉書官方帳號留言抗議貼圖未授權，明顯是針對Jello而發布。

LINE台灣發布聲明指出，2014年推出原創市集以來，今年已邁入第5週年，持續深耕台灣創作者社群，承諾建立一個完善且嚴謹的平台，除鼓勵創作者盡情發揮，更期望優質作品能獲大眾喜愛。

為打造共生共榮的生態圈，LINE投入大量人力與時間建構審核機制，並期許每件作品能在取得創作者合法授權下，完整呈現到用戶眼前。LINE感謝台灣用戶們長期以來的愛護和支持，給予創作者更多前進的動力。

然而，LINE台灣指出，近期有通訊平台在未取得LINE官方貼圖、個人原創貼圖的著作權人同意或合法授權情形下，出現未經授權的貼圖作品被開放使用。

對此，LINE台灣深感遺憾，並嚴正譴責此隨意盜用作品的行為，LINE台灣已集結有意提告的原創貼圖創作者，協助採取法律行動，以遏止創作環境被破壞。LINE台灣尊重智慧財產權，也期盼全台用戶以行動支持，共同守護創作環境。

對於合作夥伴Jello近日引起的貼圖侵權爭議，街口支付母公司街口網絡今天稍早發出聲明表示，已與Jello達成多項協議，包括從31日起接管Jello在台營運，並下架所有有疑慮的貼圖，已下載貼圖的用戶無法繼續使用這些貼圖，以回應台灣使用者及創作者的要求。（編輯：林淑媛）1080131