核四重啟有3大困難 台電：商轉須耗時6至7年

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）外界指出，核四啟封第3年即可正式商轉。台電今天強調，綜合各項工程實務評估，包括編列預算、向原能會申請啟封、施工及測試，核四重啟至少需耗時6至7年。

經濟部昨天公布能源政策，確定現有的3座核電廠將如原訂時程除役，核四也不會重啟。不過，外界指出，核四啟封第3年即可正式商轉。對此，台電今天發布新聞稿表示，核四是否能重啟，後續執行項目均經過盤點、評估，在3年內是無法完成的，不計入修約時程至少需要6至7年。

對於核四是否重啟，台電提出3項困難，台電說明，立法院3度決議限制核四重啟的可能性。立法院在民國102年2月決議，核四案公投有結果前，不辦理追加預算、不放置燃料棒；民國105年7月決議核四封存計畫不可再編列封存預算，並啟動研擬廢止計畫；民國107年1月決議民國109年底前全數移出核四燃料棒，台電必須遵守立院決議。

台電表示，核四機組為先進沸水式反應爐（ABWR），儀控設備為全球首座，與其他機組無法相容，但是設備已經超過20年、需要汰換。而部分零件目前已停產，台電要取得備品有困難。

台電表示，核四若真要重啟，還要與奇異公司協商修約包含工期、經費等項目，時程難以估算。

即使能解決上述困難，台電表示，盤點重啟所需程序與時程，還要經過2階段。第一階段包括編列預算、向原子能委員會申請啟封，預估需時2年；第二階段施工與測試期，包括已拆卸設備回裝與測試、福島核災後安全強化改善工程，以及機組熱測試等，約需4至5年，總計須花費6至7年。（編輯：林孟汝）1080201