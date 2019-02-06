歐盟否決西門子和阿爾斯通合併 惹惱德法

（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）德國西門子公司和法國阿爾斯通集團欲合併鐵路事業組成鐵路巨擘案，今天遭歐洲聯盟（EU）當局否決。德法兩國原盼這起合併案能誕生具全球競爭力鐵路企業，對抗中國的挑戰。

美聯社報導，歐盟反托拉斯事務執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）頂住來自歐盟最強大兩成員國的政治壓力，否決西門子（Siemens AG）和阿爾斯通集團（Alstom SA）合併鐵路事業案，理由是這將在歐洲市場形成幾近壟斷，扼殺公平競爭，導致乘客支付更高價格。

法新社報導，2017年大張旗鼓宣布的這起合併案，因可能誕生歐洲亟需的鐵路巨擘而受到歡迎，盼組成鐵路業界的空中巴士（Airbus），對抗難纏的中國對手。

經過歐盟當局數個月調查，以及西門子和阿爾斯通所提妥協案遭打回票後，歐盟執行委員會（European Commission）於是採取罕見行動否決合併案。

維斯塔哲在聲明中表示：「執委會禁止這起合併案，因企業不願解決我們在競爭方面的嚴重疑慮。…在缺乏充分補救措施下，合併案勢必會造成保護乘客安全的信號系統以及未來幾代超高速鐵路的價格更高。」

外界原已大致預期歐盟會否決合併案，但這項決定仍令巴黎憤怒。多位法國部長曾致力遊說這起合併案，認為這是對抗國營中國中車公司（CRRC）競爭的必要防禦行動。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）告訴法國第2電視台（France 2），否決合併案是「錯誤的經濟決定」，這將「符合中國的利益」。

然而布魯塞爾當局相信，西門子和阿爾斯通合併後將壓垮較小的競爭企業，並造成鐵路價格升高。因兩者合併後，將在信號設備和高速鐵路市場占有獨霸地位。

英國、荷蘭、比利時和西班牙的競爭事務當局，也全都堅定支持維斯塔哲的決定，因為他們擔憂國內鐵路成本增加。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080206