出口幾近零成長 工研院憂貿易戰後還有科技戰

（中央社記者潘姿羽台北14日電）主計總處最新經濟預測顯示，今年商品出口僅年增0.19%，幾近零成長，工研院產科國際所直言「不意外」，即便貿易戰趨於和緩，非關稅的貿易戰仍會持續，並影響台灣外貿表現。

據主計總處預測，2019年經濟成長2.27%，較去年11月預測值2.41%下修0.14個百分點，主因是全球經濟成長不確定性升高，影響台灣內、外需表現；值得注意的是，主計總處估2019年商品出口值年增率僅0.19%，是3年來最差。

工研院產科國際所副組長陳志強直言，對於今年出口幾乎零成長「不太意外」，因為美中貿易紛爭影響全球經貿成長動能，台灣製造業外銷也已受到影響，即便現在美中貿易談判有和緩趨勢，貿易戰不會因為談判達成協議就結束，非關稅的貿易戰會持續下去。

陳志強分析，美中貿易戰背後除了有全球領導權的議題，美國更是志在打壓中國製造2025，因此除了關稅，戰場還會拓展到通訊、智財權等科技戰領域，這些都會持續影響台灣出口表現。

台灣不只面臨嚴峻的外在情勢，陳志強也說，台灣製造業現在看不到新的成長動能，以大宗出口業別資訊電子業來說，5G、人工智慧（AI）新的應用模式都還沒有成熟，需求面最快也要到2020年才有可能出來。

陳志強坦言，去年下半年開始，全球經濟走緩加上貿易戰持續延燒，台灣出口的成長動能一直在減退，但這是全球性的問題，非台灣獨有，在外在情勢緩和、製造業有新的成長動能之前，台灣經濟仍得靠內需支撐。

中經院副院長王健全分析，去年底到今年，貿易戰的轉單效果已經淡化，廠商觀望心態趨於濃厚，開始進行調整產能、移轉生產線等策略，出口表現跟著受到影響。

即便貿易戰談判有樂觀跡象，王健全同樣認為，還不能掉以輕心，因為市場普遍預期貿易戰會是一場「持久戰」，不會這麼快落幕，而只要大勢仍未底定，對於廠商來說，不確定性就會影響營運展望，畢竟「不確定性是最大利空」。（編輯：鄭雪文）1080214