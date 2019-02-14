裕隆開工團拜 嚴陳莉蓮矢言扛起集團再創高峰

（中央社記者韓婷婷台北14日電）裕隆集團今天舉行開工團拜，集團執行長嚴陳莉蓮表示，裕隆集團有相當清楚的目標和方向，當然也會有新的態度和策略，裕隆集團的輪子一定會繼續穩健的前進。

嚴陳莉蓮指出，去年歲末前執行長嚴凱泰離開裕隆，對集團來說是很大的打擊，但各位同仁依然堅守自己的崗位，繼續為集團奉獻心力。未來在各位同仁的協助下，她也會責無旁貸的扛起集團所有的責任與使命，希望能與同仁一同攜手邁進，為集團創下另一個高峰。

對於未來的展望，嚴陳莉蓮也說，裕隆集團有相當清楚的目標和方向，當然也會有新的態度和策略，未來各事業體都會有新的發展機會，當然也會面臨種種困難與挑戰，相信只要大家共同發揮團隊精神、積極努力，裕隆集團的輪子一定會繼續穩健的前進。

此外，嚴陳莉蓮以裕隆大家長的身分帶頭做公益，響應集團與公益合作夥伴众社會企業倡議台灣無障礙交通環境，用行動與微笑帶頭支持推動「9453友善旅人誌」公益計畫，嚴陳莉蓮期望在開春能用公益來溫暖每一個人，藉由此善的連結與傳遞，為每一位同仁祈福諸事順利。（編輯：趙蔚蘭）1080214