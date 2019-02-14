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台商回台再核准3案 投資額逾21億元

最新更新：2019/02/14 18:06

（中央社記者廖禹揚台北14日電）經濟部投資台灣事務所今天核准通過宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械等3家台商回台申請案，總投資金額超過新台幣21億元，目前累計9案投資金額達256億元，預期可帶動3700人就業。

投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台投資行動方案第6次聯審會議，其中生產自動化設備的迅得機械預計投資9億元最多，規劃將部分產線移回台灣，將在桃園楊梅購地新建智慧化生產基地。

專做精密金屬零件加工的宇隆科技，因應美中貿易戰轉單效應，規劃將設於中國大陸的汽車零件、醫材、自行車零件等產品移回台中港加工出口區生產，投資逾7億元，且有助深化台商與歐美大廠合作，讓台灣汽車零組件產業更能穩居國際供應鏈關鍵地位。

網通設備商亞旭電腦規劃將蘇州吳江廠無線路由器全製程產線，移回桃園遠雄自貿港區，以避免美中貿易戰高關稅衝擊，投資額逾5億元，加上近年亞旭電腦積極發展智慧城市解決方案，預期可大幅帶動桃園航空城高附加價值產業的投資及發展。

根據經濟部投資審議委員會統計，台商對大陸投資金額已連續4年負成長，在美中貿易戰開打後，更加速台商回流腳步，今年元旦上路的歡迎台商回台投資行動方案，至今已核准9案，總投資金額逾256億元，預期可創造逾3700個本國人就業機會。（編輯：楊凱翔）1080214

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