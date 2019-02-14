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中國投資惹議 歐洲議會批准擴大審查權

最新更新：2019/02/14 23:01

（中央社史特拉斯堡14日綜合外電報導）鑒於中國的投資行動引發疑慮，歐洲議會今天通過法律草案，針對外國在具戰略重要性的歐洲產業進行投資時，歐洲聯盟（EU）成員國政府獲准擁有新的審查權力。

法新社報導，歐洲議會（European Parliament）放行的有限權力，目的是為了保護水、運輸、通訊和科技等歐盟產業，其中科技業包含半導體、人工智慧（AI）和機器人技術。

按照法案規定，一旦外國投資案涉及公共秩序或安全，歐盟國家必須將相關資訊提供其他成員國，惟提供的資訊需符合特定條件。

法國歐洲議會議員普魯斯特（Franck Proust）表示：「有了這個工具，歐洲將更能自我防衛，抵擋投資產生的蝴蝶效應。」他屬於中間偏右的歐洲議會最大政黨歐洲人民黨（EPP）。

歐盟行政單位歐盟執行委員會（European Commission）推動這類審查行動，他們曾對中國發出警訊，尤其是中國電訊業巨擘華為技術公司在歐盟各國爭取參與協助架設第5代無線通訊技術（5G）網絡。

主管貿易事務的歐盟執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）昨天表示：「這項立法當然完全中立，且並無差別待遇。但如果你追蹤目前某些國家的辯論，…中國有問題並非秘密。…其他國家也可能（受到審查）。」

不過馬姆斯壯說，最後決定權仍在歐盟成員國手上。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080214

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