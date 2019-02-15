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勝麗1月營收 影像感測器封測業務單月新高

最新更新：2019/02/15 08:56

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗自結1月合併營收新台幣2.15億元，公司指出，這是CIS封測業務單月新高。

勝麗自結1月合併營收2.15億元，較去年12月2億元增加7%，比去年同期1.99億元增加7.78%。

勝麗指出，儘管去年中受到整體車市景氣不佳影響，公司營運仍逆勢成長，去年12月營收回穩、產線恢復應有稼動率，今年1月自結營收創公司單月CIS封測業務歷史新高；車用產品在營收及出貨量比重持續超越7成。

展望未來，勝麗指出車用CIS元件訂單需求仍然暢旺，公司在現有廠址擴充車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備，預計今年度陸續建置完成，屆時將增加約4成車用產品產能。

此外，勝麗覓地評估與購地建廠計畫持續進行，因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來CMOS影像感測元件的龐大商機。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外勝麗來自索尼（Sony）封測代工訂單穩定放量，也切入歐系晶片大廠封測。（編輯：李信寬）1080215

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