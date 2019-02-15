5G天線題材發燒 PCB族群強漲

（中央社記者江明晏台北15日電）5G天線產品前景看俏，軟板大廠台郡積極布局，今天股價鎖住漲停；將裁員逾400人的嘉聯益因體質調整、外資加碼等因素，今天股價也攻上漲停價。

蘋果iPhone銷售表現不如預期，加上液晶高分子樹脂材料（LCP）導入進程放緩，嘉聯益表示，因應大環境變化，觀音廠將解僱約434人。市場看好嘉聯益體質調整後，對未來營運將有正面助益，外資昨天買超2682張，激勵今天股價走高，尾盤飆上新台幣28.9元漲停價。

嘉聯益表示，目前觀音廠員工還有200至300人，樹林廠有2000人，中國還有昆山、蘇州、深圳3個廠，未來暫時沒有其他裁員計畫。

嘉聯益日前公布1月營收新台幣15.38億元，年增15.01%、月增26.68%，嘉聯益表示，主要受惠客戶拉貨增加，推測來自新iPhone降價策略奏效，加上舊機持續銷售挹注，繳出成長成績，對今年營運表示「會努力去做」。

市場認為，5G天線率先使用異質性聚醯亞胺（modified-PI）取代，LCP的進程將放緩，大力投資LCP的嘉聯益營運恐受影響，但嘉聯益表示，LCP一定會被採用，今年非蘋手機就有幾個客戶會導入，預估隨著2020年5G手機陸續問世，營運將成長，未來也持續拉高非蘋客戶比重。

台郡日前宣布啟動百億元兩年期投資新廠房，布局5G新產品，預估天線產品將成為未來主力。台郡今天股價開高走高，盤中攀上漲停板88.2元，成交量逾2.7萬張。

此外，燿華因無線藍芽耳機及車用雷達板訂單優於預期，1月合併營收19.35億元，較去年12月月增16.04%，連2年資本支出都鎖定在軟硬結合板製程擴張，今天股價上漲逾5%，至18.8元。（編輯：張均懋）1080215