工研院開發新研磨拋光機器人 成本可降20%

（中央社記者潘智義台北15日電）工研院與和成欣業今天簽約，和成將導入工研院開發的第2代研磨拋光機器人技術，讓水龍頭研磨的產線透過虛實整合和機器視覺，大幅縮短調機時間，成本可降低20%。

工研院表示，和成導入第2代技術，建置第2條CPS生產線，相較第一代，機器人研磨動作變零死角，達到快速換線、提升產能的目標，協助台灣水五金產業全面升級，增強國際競爭力。

據國際機器人聯盟（International Federation of Robotics, IFR）資料顯示，工業機器人全球年出貨自2013年至2017年間增長114%，預估2021年時全球工廠供應的機器人數量高達63萬台。

衛浴大廠和成欣業公司（HCG）總經理陳振乾表示，和成於2016年與工研院合作導入網宇實體系統CPS（Cyber Physical System）研磨拋光機器人技術後，使水龍頭研磨的產能增加20%，配合技術的提升，和成透過培訓，將傳統的作業員，轉換成設備操作的技術員。

和成指出，導入工研院研發的CPS研磨拋光機器人前，舊型產線的水龍頭研磨覆蓋率僅80%，導入CPS研磨拋光機器後，水龍頭研磨覆蓋率高達90%，藉由本次與工研院合作，第2代CPS研磨拋光機器人將調機時間從原本1天縮短為1小時，未來水龍頭的研磨覆蓋率能達100%；且成本可降低20%，品質再提升與國際水準接軌。

工研院副院長張培仁表示，台灣水五金廠商約300家，以出口為主供應全球50%以上水龍頭，每年產值約新台幣600億元，但國內水五金產業中，水龍頭是全世界最難磨的，複雜外型的水五金較難導入自動化設備，工研院開發CPS研磨拋光機器人直接解決上述問題。（編輯：郭萍英）1080215