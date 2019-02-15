金控業1月獲利回溫 國泰金居冠

（中央社記者韓婷婷台北15日電）金控業1月損益出爐，全球資本市場在經歷去年12月的慘跌後出現強勁反彈，帶動金控業獲利明顯回溫，15家上市櫃金控全數繳出獲利成績單，國泰金控獲利居冠。

國泰金自結1月稅後純益新台幣47億元，每股稅後純益(EPS)0.37元，其中人壽增提外匯價格變動準備金超過45億元後，與國泰世華銀行各有22.3億元、22.2億元的稅後純益，擺脫去年12月虧損的陰霾，拿下金控獲利冠軍。

富邦金控因旗下富邦人壽初年度保費(FYP)大幅成長至363億元，導致承保費用較高，人壽單月僅貢獻獲利1052萬元，雖然台北富邦銀行單月賺進28.16億元、年增28%，但金控單月稅後純益36.9億元、EPS約0.36元，居國泰金之後，為金控獲利亞軍。

新光金控也回到獲利的軌道上，自結1月稅後純益21.51億元、EPS約0.18元。新光金表示，1月非主流貨幣的操作獲利不斐，尤其是人民幣匯率走升更讓新光人壽增提外匯價格變動準備金18.25億元，目前水位已達65.6億元，更有本錢面對今年匯率變化，新壽股東權益單月也大增超過80億元。

壽險業在股、債、匯市表現都恢復正常下由虧轉盈，銀行業則是維持穩健的獲利步伐。中信金控自結1月稅後純益達40.84億元、EPS約0.21元，拿下金控獲利第3；兆豐金控自結1月稅後純益27.52億元、EPS約0.2元，緊追在後。

此外，民營金控1月獲利也普遍較泛公股金控為佳，包括玉山金控、台新金控、永豐金控都擠進獲利前段班；反倒是華南金控、第一金控、合庫金控排名都落至第10名之後。

分析師表示，金控業在去年12月虧損近60億元後，今年1月隨即轉為獲利逾300億元，雖較去年同期仍呈下滑，但總算是個好的開始。由於今年美國升息步調可望趨緩，對於壽險業的匯兌成本壓力有機會減輕，一旦壽險業獲利恢復穩定，對於今年金控業獲利前景依舊審慎樂觀。

金控自結今年1月EPS依序為國泰金0.37元、富邦金0.36元、中信金0.21元、兆豐金0.2元、玉山金0.19元、新光金0.18元、台新金0.16元、永豐金0.16元、元大金0.15元、華南金0.14元、第一金0.14元、合庫金0.11元、開發金0.09元、國票金0.07元、日盛金0.05元。（編輯：張良知）1080215