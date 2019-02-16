年後轉職 保單記得調整因應風險需求

（中央社記者邱柏勝台北16日電）農曆年後是轉職潮，保險業者建議，上班族轉職後，保單內容應隨職務類型調整，確保符合自身風險需求。至於成功升遷的上班族，則可透過利變型保單，兼顧保障與累積退休金之效。

根據104人力銀行調查，農曆年前後是上班族轉職高峰，且今年農曆年前上班族轉職力道為近3年最強。不少上班族會等到領到年終獎金後才正式向公司提出離職，加上年假、補休等，因此多在農曆年後才正式轉職。

針對順利轉職的上班族，保險業者建議，應留意工作性質是否從內勤轉到外勤。由於內外勤工作性質的風險差異較大，上班族必須注意自己的意外險保障是否足夠。全球人壽指出，意外險保費並非以投保年齡計算，而是以工作職業等級計算費率，內勤保費較便宜，若轉換為外勤工作，意外險保費將被調高。

然而，有些民眾可能會因不願保費被調高，而不想申請職業等級轉換。對此全球人壽表示，若保戶轉換工作，未跟保險公司申請轉換職業等級，未來若發生意外事故，將因其所繳保費不符合相對應職業等級的保費，拿到的理賠金可能會依據保費差距而打折扣。

因此，全球人壽建議，民眾勿因小失大，如果順利轉職，應主動跟保險公司確認是否需進行職業等級變更的申請，尤其外勤在外奔波時間長，意外險保障不可少，不該因轉職而讓保障縮水。

此外，除了職務性質異動外，對於沒有轉職、但因調升職務或薪水調升的上班族，也需要檢視自身保單規劃。保險顧問提醒，升職、調薪都代表薪資條件變好，可支配所得增加，上班族應趁機檢視既有保障是否足夠，補強過去受限於預算無法規劃的保障缺口。

檢視完人身保障後，若還有多餘的收入，則可透過低風險且穩健累積資產的工具，把增加的收入留下來，千萬別因收入成長而增加支出，要懂得幫自己的未來做打算，比如透過利率變動型保單定期定額繳費的方式，替未來的自己累積退休金。（編輯：趙蔚蘭）1080216