租稅優惠9成減到大企業 立院促強化中小企業獎勵

（中央社記者邱柏勝台北16日電）經濟部力推產創條例租稅優惠延長，並希望擴大優惠規模，不過立法院預算中心報告顯示，歷年租稅優惠集中在大型企業，且聚焦在製造業，財經部會應檢討租稅獎勵政策，以求公平。

預算中心指出，根據經濟部中小企業處統計，至106年底為止，國內中小企業占全體企業比率高達97.7%，但適用租稅優惠的卻不及3%，顯然減稅都減到大型企業了。

財政部表示，中小企業規模小、缺乏人力建置會計帳簿，為簡化稽徵成本並便民，中小企業採擴大書審制申報所得稅，即依同業利潤率標準核定所得額，據此課徵營所稅，也因此，中小企業即使投入研發費用，通常不會影響最終核定所得額，也無法適用產創條例租稅優惠。

財政部說，中小企業若能完備會計帳簿冊建置，或經會計師簽證並申報營所稅，也能適用產創條例租稅優惠，且中小企業發展條例中，也有提供相關減免措施，並未刻意將租稅優惠聚焦在大型企業。

預算中心指出，企業租稅減免優惠兩大法源分別為「促進產業升級條例」與「產業創新條例」，其中促產條例已於民國99年廢止，改由產創條例接續政策，但因免稅所得期間得延遲起算等因素影響，直到去年還有企業適用促產條例的租稅優惠，促產條例並沒有真正「落日」。

根據預算中心報告，108年度中央政府總預算，營所稅稅式支出估計約新台幣625億元，意即為企業減稅高達625億元，其中以促產條例與產創條例所減的稅最多。

若參照財政資訊中心104年度營所稅核定統計專冊，當年營所稅合於獎勵規定免稅所得，推估減免稅額為365.76億元，其中適用促產條例租稅減免的，估計為364.82億元，占比達99.75%。

另外，104年度營所稅及103年度未分配盈餘申報抵減稅額共235億3486萬元，其中適用產創條例研發投抵的稅額為155億1727萬元，占比也達65.93%。

再以營收規模觀察，104年度營所稅獎勵減免稅額為2151億5413萬元，其中營收5億元以上的企業占比達99.31%；申報投資抵減稅額105億2059萬元，營收5億元以上的企業也占97.82%。

若以行業別觀察，104年度營所稅合於獎勵規定的免稅所得，製造業占91.5%；營所稅及未分配盈餘申報投資抵減稅額，製造業也占91.68%。

經濟部統計顯示，台灣產業結構中服務業占62.87%，製造業僅占31%，但製造業卻享受9成的租稅優惠，不但減稅過度集中在製造業，也顯示出服務業因其創新認定不易，申請研發投資抵減稅額相對困難。

預算中心表示，產創條例租稅優惠雖未限制適用企業的規模大小與產業別，但中小企業因內部資源缺乏，在研發創新投入力道原本就不足，也限縮了申請研發投資抵減的機會。

立法院預算中心建議，財經部會應檢討租稅減免的妥適性，並強化中小企業及服務業的租稅獎勵，研擬一套符合整體產業發展的租稅獎勵政策。（編輯：林孟汝）1080216