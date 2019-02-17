台灣經貿網流量輸蝦皮 經部：全球排名前15

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）媒體報導台灣經貿網流量落後電商平台蝦皮，並質疑成效。經濟部表示，台灣經貿網在全球貿易平台排名前15，目的是協助中小企業爭取訂單，與民間電商平台性質、目標對象都不同。

中國時報報導，據Alexa網站流量資料顯示，國貿局與外貿協會架設的「台灣經貿網」在全球網站排名第21343名，遠比不上Momo購物網（排名第270名）、PChome（排名第646名）、台灣蝦皮（排名第865名）、露天拍賣（排名第944名）等民間電商平台。

對於台灣經貿網流量大幅落後民間電商平台，經濟部貿易局透過新聞稿表示，台灣經貿網是為了協助企業拓展市場，並提供配送、視訊採購等服務，以利廠商爭取訂單。台灣經貿網去年在全球貿易平台排名前15大。

貿易局指出，台灣經貿網是採會員制，至今有7萬家企業上架，與民間B2C的電商平台成立目的、性質及目標對象均不同。

貿協也發出新聞稿表示，去年台灣經貿網共協助2萬5081家廠商，並促成5億3047萬美元商機；也與越南、印尼和澳洲等國的電商平台合作，設置「臺灣館」，至今已有1599家台灣企業上架、刊登8萬8023個品項。

貿協表示，台灣經貿網在今年推出智慧推薦、以圖找圖快速下單服務，並運用人工智慧（AI）協助廠商找尋潛力買主；經貿語音助理T-bo也於今年初上線，提供24小時的中、英文服務。（編輯：張良知）1080217