這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點
地方

月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱
兩岸

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦
國際

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子
地方

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

外銷訂單淡上加淡 1月估年減逾1成

最新更新：2019/02/18 17:10

（中央社記者廖禹揚台北18日電）經濟部統計處22日將公布1月外銷訂單統計，依先前預估，年減率可能超過10%，學者認為，美中貿易戰不確定性，加上經濟展望不佳、電子業備貨飽和，可能要下半年才會出現轉機。

去年12月外銷訂單433.8億美元，年減10.5%，創下32個月以來最大跌幅，統計處先前分析，主要是受美中貿易戰、原物料價格走跌，資通訊及電子產業接單放緩等影響，恐延續至今年第1季，使原本的淡季「淡上加淡」，加上去年基期較高，預估1月外銷訂單金額將年減11.8%至14.1%。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，1月外銷訂單成長狀況應還是不理想，因為1、2月原本就受過年因素影響，接單較少，加上去年9、10月廠商出貨、備貨都增加，目前仍在消化庫存階段，可能要到下半年接單才會轉好。

孫明德指出，美中貿易戰談判態勢不明，「廠商都嚇怕了」，只要談判內容未確定，都不敢輕舉妄動，會以最保守方式下單；全球經濟展望也隨之看衰，投資縮水，使機械接單下滑，孫明德認為，投資人短時間內要恢復信心不太可能。

不過，孫明德表示，電子相關產業表現差，與美中貿易戰則沒有太大關係，主因去年備貨多，加上蘋果新機銷售狀況不理想，要到下半年推出新產品後，才有機會出現新的力道帶動。

受原物料價格影響大的傳統貨品部分，孫明德指出，今年初原物料價格已止跌，較去年第4季油價大跌狀況好，廠商備貨意願較高，接單有機會回穩。

根據統計處調查業者對1月接單看法，以訂單金額計算動向指數為35.7，預期整體外銷訂單金額將較去年12月減少。（編輯：黃國倫）1080218

地機族