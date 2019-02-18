外銷訂單淡上加淡 1月估年減逾1成

（中央社記者廖禹揚台北18日電）經濟部統計處22日將公布1月外銷訂單統計，依先前預估，年減率可能超過10%，學者認為，美中貿易戰不確定性，加上經濟展望不佳、電子業備貨飽和，可能要下半年才會出現轉機。

去年12月外銷訂單433.8億美元，年減10.5%，創下32個月以來最大跌幅，統計處先前分析，主要是受美中貿易戰、原物料價格走跌，資通訊及電子產業接單放緩等影響，恐延續至今年第1季，使原本的淡季「淡上加淡」，加上去年基期較高，預估1月外銷訂單金額將年減11.8%至14.1%。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，1月外銷訂單成長狀況應還是不理想，因為1、2月原本就受過年因素影響，接單較少，加上去年9、10月廠商出貨、備貨都增加，目前仍在消化庫存階段，可能要到下半年接單才會轉好。

孫明德指出，美中貿易戰談判態勢不明，「廠商都嚇怕了」，只要談判內容未確定，都不敢輕舉妄動，會以最保守方式下單；全球經濟展望也隨之看衰，投資縮水，使機械接單下滑，孫明德認為，投資人短時間內要恢復信心不太可能。

不過，孫明德表示，電子相關產業表現差，與美中貿易戰則沒有太大關係，主因去年備貨多，加上蘋果新機銷售狀況不理想，要到下半年推出新產品後，才有機會出現新的力道帶動。

受原物料價格影響大的傳統貨品部分，孫明德指出，今年初原物料價格已止跌，較去年第4季油價大跌狀況好，廠商備貨意願較高，接單有機會回穩。

根據統計處調查業者對1月接單看法，以訂單金額計算動向指數為35.7，預期整體外銷訂單金額將較去年12月減少。（編輯：黃國倫）1080218