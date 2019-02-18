元山規劃官田與東莞擴產能 家電與熱傳導並進

（中央社記者潘智義台北18日電）車用電子與家電廠元山科技今天指出，去年結束中國尚朋堂品牌，專注家電、熱傳導事業，在台灣官田、中國東莞積極擴產，東莞新廠預計4月量產，兩岸新產能將擴增數倍。

元山科技電子熱傳事業部總經理劉賢文表示，家電事業已掌括日本3大設計師品牌風扇訂單，加上新產品移動冷氣推出，原來高雄廠、彰化家電廠產能不堪負荷，因此決定投入新廠。去年第4季官田廠落成，占地達5318坪，元山結束原先在彰化承租的家電廠廠房，將家電產品生產搬遷至官田。

元山解釋，官田同時生產家電與熱傳導產品，家電產品部分以直流變頻風扇為大宗，鎖定露營或是戶外活動需求的移動冷氣，近來也接獲日本訂單。熱傳導風扇部分，原來台灣廠每月產能僅40萬組，依成長需求持續投入官田廠後，台灣的月產能可提升為70萬組。

東莞新廠部分，元山指出，即將進入試產、認證階段，預計4月量產，產能規劃最高將可達100萬組以上，將隨訂單進度陸續開出。未來東莞廠將用來生產中國大陸市場訂單，台灣廠則以歐洲、美國、日本客戶為主，透過兩岸布局，除了滿足客戶需求外，也在美中貿易戰情況下保留彈性。

元山表示，近年除家電本業穩定發展，熱傳導事業也成功轉型，專注於車用、雲端、電競等高門檻產品，尤其車用風扇更是歐洲及中國一線車廠主要供應商。由於產品具有歐洲車廠認證優勢，去年也順勢擴大中國市場訂單，中國自主及合資品牌車廠都與元山密切配合，車用風扇產能滿載。（編輯：郭萍英）1080218