浩宇獲准頑性癲癇臨床試驗 預計第2季啟動

（中央社記者韓婷婷台北18日電）健亞轉投資浩宇生醫開發的聚焦式超音波NaviFUS系統，獲衛福部許可針對頑性癲癇患者執行新的學術性臨床試驗，預計第2季開始。

浩宇生醫今天宣布，低強度聚焦式超音波脈衝已獲衛生福利部食品藥物管理署許可，預計今年第2季進行臨床試驗。

浩宇生醫表示，癲癇發作是因為腦部不正常放電而引起，已開發國家每年10萬人中有50人發病，而開發中國家則高達100人。所有癲癇患者中約有20至40%為頑性癲癇(drug-resistant epilepsy；DRE)。根據國際抗癲癇聯盟(ILAE)的定義，頑性癲癇指對2種具有耐受性且經適當選擇和使用的抗癲癇藥物(AED)治療(單一療法或合併使用)仍無法達到持續不發作的情況。

浩宇生醫指出，根據統計，2016年手術及植入式的全球癲癇治療市場已達10億美元規模，單就台灣的頑性癲癇治療評估，1年約有新台幣2億元的潛力，是一個極待滿足需求的市場區塊。

浩宇除第2季將於台灣完成復發惡性腦瘤第1階段臨床試驗外，也將接續執行藥物併用測試，並積極規劃歐美等臨床試驗場所，以拓展國際合作開發契機，進一步瞄準全球醫療市場。（編輯：楊玫寧）1080218