機械公會：下半年景氣回溫 今年產值上看一成

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，美中貿易戰可帶動第二生產基地商機，預期今年下半年景氣回溫，估台灣機械業產值可超過新台幣1.2兆元，成長5%到10%。

機械公會今天舉辦春酒活動，展望美中貿易戰進展，柯拔希期盼談判過程與結果不要拖太長，現在市場觀望氣氛濃厚，可能會延緩設備投資；他不希望美中貿易戰拖延產業投資，拉長市場觀望時間。

柯拔希指出，市場剛性需求包括智慧化、自動化沒有被改變，每個國家都要進行基礎投資。他認為，美中貿易戰衍生不少潛在商機，不少廠商要求在中國大陸之外設立第二個生產基地，製造工廠可能會外移到越南或是印度等新興市場，商機可期。

展望今年台灣機械產業景氣，柯拔希預估，今年下半年產業景氣應該可回溫，訂單需求還是存在，下半年訂單可回溫。

台北國際工具機展將於3月4日登場，柯拔希期盼展會期間可帶動15億美元到20億美元的商機，今年公會可持續帶動對外50場次的拓銷與參展活動。他並指出，目前機械公會擁有2800多家會員廠商，每年持續增加100多個會員。

展望今年台灣機械產業表現，柯拔希預估今年台灣機械業產值可望成長5%到10%，工具機產業產值預估較去年持平或成長5%；他評估去年台灣機械業產值約1.18兆元。

從整體產值來看，柯拔希預估今年台灣機械業產值可超過新台幣1.2兆元，力拚1.3兆元，預估到2025年，台灣機械業每年產值成長800億元到1000億元，屆時產值達到2兆元目標。

對於新台幣匯率，柯拔希指出，台灣有特殊的國際關係，無法與其他國家簽訂自由貿易協定，因此台灣機械業廠商出口產品仍面臨10%的關稅問題，加上新台幣匯率沒有彈性化，匯率升貶讓產業競爭力流失。

他指出，美中貿易戰升溫以來，人民幣已相對貶值10%，增加中國大陸的出口競爭力，他建議台灣央行應該審慎思考新台幣匯率問題。（編輯：張均懋）1080219