台虹今年營收拚微溫 5G材料準備好了

（中央社記者江明晏台北20日電）受終端需求不振影響，台虹估首季營收季減與年減將達兩位數衰退，全年營收年增約個位數成長；針對5G材料應用，台虹表示，現階段MPI的產品線都已準備好。

台虹坦言，許多客戶新機銷售不好，到今年農曆年都還在庫存去化，因此影響上游供應鏈，這是過去比較少見的狀況，預估蘋果今年整體FCCL拉貨最快也要到5月，非蘋預估最快也要4月拉貨。

台虹今天舉行法說會，公布去年第4季合併營收新台幣24.1億元，季減15.4%，年減16.3%，其中，電子材料事業營收21.17億元，季減19.4%，年增2.3%，太陽能事業營收2.61億元，季增逾5成，年減逾6成，去年第4季合併淨利1.8億元，季減24.4%，年增11.7%，每股稅後純益0.86元。

2018年全年營收96.43億元，年減13.8%，稅後淨利6.72億元，年減8.5%，累計去年每股稅後純益3.22元，受惠產品組合優化，台虹全年毛利率20.7%，年增逾1個百分點。

台虹從2007年來自太陽能的營收貢獻就超過1億元，去年開始逐步淡出此業務，第4季太陽能營收大增，主要來自出清存貨和庫存產品，因此波動較大，但未來受太陽能事業的影響將逐漸縮小，預估今年中太陽能事業會告一段落。

展望首季，台虹指出，電子材料為主要營收，去年12月起終端需求不振，許多客戶還在調整庫存，預估首季營收季減與年減恐達兩位數衰退，但全年營收希望能有低個位數年增成長率。

台虹也分享，2017年美系客戶53%，中資32%；2018年來自美系客戶占比約63%、中資客戶28%。

台虹預估，如果智慧機市場不衰退，整個FCCL市場出貨和去年比較約在正負5個百分點。

針對5G材料應用，台虹表示，MPI已有布局，也和客戶溝通中，但還沒產生業績貢獻，今年是5G元年，最快預估會在下半年貢獻。

台虹重申，不管什麼MPI或LCP材料，台虹都有對應的產品應付需求，現階段MPI產品線都已經準備好，「就看客戶什麼時候要買、價格有沒有競爭力」。

可折疊式手機的話題正熱，台虹指出，此產品目前對軟板需求的變化差異不大，未來發展趨勢，PI扮演很關鍵的角色，台虹會持續布局。台虹今年資本支出約5至6億元。（編輯：楊玫寧）1080220