南港估本業今年雙位數成長 舊廠開發案6月開賣

（中央社記者韓婷婷台北21日電）南港輪胎今天召開法人說明會，名譽董事長林學圃表示，今年起南港將回到過去高獲利成長的時代，今年預估會有雙位數的成長，南港舊廠開發案預計6月開賣。

南港去年全年合併營收新台幣104.41億元、年減7.81%，稅前盈餘約3.4億元、每股稅前盈餘約0.4元，今年1月合併營收8.92億元、年增12.86%。

林學圃表示，去年受到美國制裁伊朗及美國主要合作伙伴ATT出現財務問題影響，營收、獲利都出現衰退，今年在ATT財務問題解決下，1月不但合併營收出現月增、年增，且毛利率回到18%，比去年各季都高，且輪胎業即將在3月進入旺季，南港在產品組合調整以運動休旅車(SUV)胎、四季胎及賽車胎為主，毛利率可望有撐。

林學圃說，中國大陸去年倒閉36家輪胎廠，年產量約4100萬條，在小廠倒閉，市場秩序可望重整，南港有機會受惠，目前包括美國、德國客戶都與南港接洽代工的機會。

南港研發副總經理彭添城指出，自有品牌今年將推出電動車胎及SUV、跨界休旅車(CUV)胎新產品，且針對歐洲及日本推出不同的冬天用胎，競技用胎也已供貨美國、澳洲、日本等主要市場。

彭添城說，今年3月為米其林(Michelin)代工的SUV/CUV輪胎開始出貨，目前南港針對SUV/CUV用胎開發29個規格，將鎖定北美市場主力車款的售後市場(AM)，包括公路泛用及全地形適用的夏胎則各開發34個、20個規格，預計明年上市。

至於市場矚目的南港舊廠開發案，南港旗下南榮開發執行長洪國雄說明，在變更設計案通過後，預計3月完成施工發包，6月起動工，預售作業也同步啟動，預計2023年底前完工；南港舊廠基地面積達9453坪，總樓地板面積6.7萬坪，變更設計主要是提高住宅比例，在變更設計後，預計住宅占比達49.1%，辦公大樓占42.5%、商場占6.7%，藝文展演約占1.7%。

林學圃指出，舊廠開發案預計投入開發金額150億元，目前商場已與微風集團簽約，租給微風20年、面積2500坪，屆時將引進微風自營品牌、超市、牛排館、鐵板燒等服務進駐。（編輯：郭萍英）1080221