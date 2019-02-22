力挺能源轉型 蔡總統親闢謠：不會缺電

（中央社記者廖禹揚台北22日電）外傳台灣2年後可能缺電，總統蔡英文今天表示，穩定供電不只是產業界的希望，也是社會大眾的要求，政府責無旁貸，會全力以赴達成，也親自闢謠，強調「我們不會缺電」。

去年底以核養綠公投通過，經濟部評估過後認為核電廠延役、核四重啟不可行，外界憂心可能因此缺電，工商團體也表態希望以核電做為備援。

蔡總統今天出席工商團體春節聯誼會致詞表示，很多人關心能源轉型及供電問題，對於近期「有些傳聞讓大家很擔心2年後是否會缺電，我要清楚告訴各位，我們不會缺電」。

蔡總統說，穩定供電不只是產業界的期盼，也是社會大眾的要求，穩定供電本來就是政府無可逃避的責任，會全力以赴。

蔡總統也說，政府今年要跟民間合力拚出有感經濟。蔡總統表示，拚經濟一直是政策的重中之重，新的一年面臨美中貿易衝突帶來的不確定性，讓產業環境、經濟環境都面臨相當考驗，全球都同樣面臨經濟成長趨緩預測，但歷史證明，台灣人民的韌性與創意，總是可以在危機中掌握轉型機會。

蔡總統說，在這個關鍵時刻，國家已經做好準備，會跟產業界全力合作，在危機中站穩腳步、調整體質、轉型成長。

蔡總統並重申今年要加大力道推行的3件事，包括擴大內需，加速執行前瞻基礎建設計畫，同時推動及擴大國人旅遊補助，降低國人租稅負擔；持續加強產業升級，5+2產業創新計畫已看到初步成果，蔡總統說，最好例子就是智慧機械去年產值達到新台幣1兆1800億元。

最後則是打造更好的投資環境，包括解決五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才），成立投資台灣事務所，提出歡迎台商回台投資行動方案等。蔡總統表示，希望與產業界一起發揮智慧，避免風險、抓住機會。（編輯：林孟汝）1080222