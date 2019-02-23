新巨今年營運持續看增 迎接5G新動能

（中央社記者韓婷婷台北23日電）新巨在電源供應器及微動開關2大產品線穩定發展；展望今年，新巨表示，目前看來大環境變數仍多，將持續謹慎因應，5G新需求是關鍵之一，努力朝向穩定成長目標邁進。

新巨去年受到整體經濟環境變化快速，營收雖然呈現3.6%的小幅下滑，但憑著35年多的經驗累績及供應鏈策略運行，毛利率仍然逐步攀升，去年第3季已從第1季的34.63%爬升到38.49%，法人預估第4季仍可維持相當水準。毛利率表現在同業間特別亮眼，推動去年整體獲利表現將優於前一年度。

新巨從創立之初即堅守少量多樣客製化策略，不只深耕自有品牌，生產基地也長年固守台灣，以台灣為大本營，不參與市場價格戰，透過「快狠準」的客製化服務，毛利率長期穩定在30%以上，近年EPS也維持在3元上下區間，展現「小而美」的優勢。

新巨主要生產據點在台灣，美國南加州亦有工廠，去年美中貿易戰期間獲得不少客戶詢問，對營運衝擊相對較小。對客戶全球布局的戰略考量下，新巨擁有相對優勢。

新巨主要產品為電源供應器及微動開關，其中電源供應器約占營收60%，主要客戶包括：IBM、HP、工業電腦大廠研華、伺服器機殼廠營邦及代工廠等。

微動開關約占營收40%，主要是應用在車用、智能家電如掃地機器人、吹風機、安全監控產品等，目前車用微動開關產品包括：汽車中控鎖、行李箱、安全帶及安全氣囊等，客戶包括歐美車廠等，隨著汽車朝智能化發展，車用產品近2年出貨高度成長，車用產品占微動開關產品比重已來到35%，智能家電相關產品占比也拉升到35%，成為微動開關產品2大重要成長動能。

就新巨營收貢獻區域別觀察，美國區占新巨營收約30%，大亞洲區約占30%，歐洲區約占10%到20%，中東等地區約占10%。（編輯：趙蔚蘭）1080223