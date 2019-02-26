批發零售元月營收同創新高 內需溫和成長

（中央社記者廖禹揚台北26日電）經濟部統計處今天發布元月批發、零售及餐飲業營收，其中批發及零售業營業額分別為新台幣9055億元及3889億元，都創歷年同月新高，統計處分析，目前內需市場仍為溫和成長態勢。

統計處副處長王淑娟指出，去年第4季零售業成長力道薄弱，但元月以來有許多促進內需擴大措施，包括暖冬補助、節能家電補助等陸續推出，加上年前發放年終獎金，推升消費動能，使零售業表現優於預期，元月營業額較去年同月成長7.1%。

其中，綜合商品零售業的百貨公司因新商場開設，帶動營收年增14.6%，扣除春節因素後，是2013年10月以來最大增幅。

批發業也因為春節較去年提前2週，鋪貨需求高峰集中在元月，藥品及化妝品批發業、家庭器具業都有雙位數成長，整體年增2.2%。餐飲業則因尾牙聚餐帶動，元月營業額416億元，年增8.4%。

展望未來，王淑娟表示，去年景氣不錯，台股表現表現轉好，都可能帶動內需成長，扣除較不易掌握的股市變動因素，廠商加薪、政府積極推動補助減稅等措施，都有助促進民間消費，預估今年可以維持穩定成長動能，不過，仍須與2月統計結果合併分析才能有更確定預估。

統計處分析，批發業2月因工作日數少，營收將較元月回落，預估與去年同月持平；零售及餐飲業雖然有去年基期較高因素，但今年春節連續假期長，還有情人節及228連假的送禮、聚餐及出遊商機，預估都可較去年同月成長1%。（編輯：郭萍英）1080226