華為輪值董事長郭平出席MWC 嘲諷美國指控

（中央社巴塞隆納26日綜合外電報導）中國電信巨擘華為輪值董事長郭平今天在巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC）嘲諷美國的指控，試圖說服展覽參與者，華為供應的設備和技術無資安疑慮。

郭平在MWC發表主題演講並藉機反擊美國對華為的指控。美方主張，使用華為的設備和技術從事5G建設，會對各國構成國安風險。

郭平說：「牆上的稜鏡啊，稜鏡，誰是最值得信賴的呢？」

「如果你們不懂我所指為何，可以去問史諾登（Edward Snowden）。」

郭平指的是2013年揭發美國國家安全局（NSA）「稜鏡」（PRISM）計畫的國安局承包商雇員史諾登。

2007年開始實施的「稜鏡」，允許美國國安局經法院秘密授權，透過美國的網路公司收集與外來威脅有關的情資。

美國與世界最大網路和行動通訊設備生產商中國華為的地緣政治紛爭，為25至28日舉行的MWC籠罩陰影。面對來自全球各地預計與會的10餘萬來賓，華為直接向他們闡述公司立場。

美國也派遣國際遊說代表團出席MWC，說服各國避免採用華為產品。美國官員擔心，中國可能利用華為設備進行全球網路監控。

郭平說：「我們無法藉稜鏡、水晶球或政治從事資安管理。這是我們共同面對的挑戰。」

「為建立一個我們所有人都可以信任的系統，我們需要相稱的責任、統一的標準和明確的規範。」

他強調：「我們不做壞事。在此請容我盡可能把這點說清楚。華為從未、未來也絕不會在自家設備安裝後門，同時也絕不容許任何人對我們的設備這麼做。」（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080226