南亞科擬徵百名研發人才 估陸短期不影響市場

南亞科總經理李培瑛表示，研發人才是2019年徵才重點，預計召募超過100人。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北27日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科總經理李培瑛表示，研發人才是今年徵才重點，今年預計召募超過100人。他並認為，中國短期仍不會影響全球DRAM市場。

因經濟景氣展望趨向保守，除美中貿易紛爭，還有關稅壁壘造成供應鏈調整，加上英特爾（Intel）處理器缺貨影響，李培瑛說，今年上半年DRAM市場還是會受到影響，上半年DRAM市況展望保守。

不過，伺服器市場在經過2季調整後，李培瑛預期，今年第2季需求有機會比第1季好，第3季又是傳統旺季，終端客戶可望趨於積極，下半年需求將比上半年好。

李培瑛表示，南亞科今年將持續強化先進製程開發，並提升產品線，增加伺服器DDR4與一系列低功耗產品，今年將會擴大召募研發人才，包括設計、產品開發、製程開發與人工智慧應用人才，預計召募逾100人。

針對中國DRAM產業發展，李培瑛認為，中國短期仍將不會影響全球DRAM市場。（編輯：林興盟）1080227