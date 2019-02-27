更多編輯台推薦新聞：
印度姊妹月事革命獲奧斯卡獎 冷嘲熱諷未停歇
國際

印度姊妹月事革命獲奧斯卡獎 冷嘲熱諷未停歇

分析／川金二會 中國是雙方甩不掉的場邊人
國際

分析／川金二會 中國是雙方甩不掉的場邊人

紐約市長力挺 曼哈頓收塞車費箭在弦上
國際

紐約市長力挺 曼哈頓收塞車費箭在弦上

研究：魷魚體內蛋白質有望成為塑膠替代品
科技

研究：魷魚體內蛋白質有望成為塑膠替代品

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
酒駕累犯致死最重判死刑 法務部草案出爐
訊息平台
首頁 / 證券

南亞科擬徵百名研發人才 估陸短期不影響市場

最新更新：2019/02/27 16:42
南亞科總經理李培瑛表示，研發人才是2019年徵才重點，預計召募超過100人。（中央社檔案照片）
南亞科總經理李培瑛表示，研發人才是2019年徵才重點，預計召募超過100人。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北27日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科總經理李培瑛表示，研發人才是今年徵才重點，今年預計召募超過100人。他並認為，中國短期仍不會影響全球DRAM市場。

因經濟景氣展望趨向保守，除美中貿易紛爭，還有關稅壁壘造成供應鏈調整，加上英特爾（Intel）處理器缺貨影響，李培瑛說，今年上半年DRAM市場還是會受到影響，上半年DRAM市況展望保守。

不過，伺服器市場在經過2季調整後，李培瑛預期，今年第2季需求有機會比第1季好，第3季又是傳統旺季，終端客戶可望趨於積極，下半年需求將比上半年好。

李培瑛表示，南亞科今年將持續強化先進製程開發，並提升產品線，增加伺服器DDR4與一系列低功耗產品，今年將會擴大召募研發人才，包括設計、產品開發、製程開發與人工智慧應用人才，預計召募逾100人。

針對中國DRAM產業發展，李培瑛認為，中國短期仍將不會影響全球DRAM市場。（編輯：林興盟）1080227

地機族