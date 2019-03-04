機械公會看景氣先蹲後跳 盼央行啟動防禦性貶值

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）機械公會理事長柯拔希表示，今年下半年表現可望優於上半年，景氣先蹲後跳，他希望央行啟動防禦性貶值、增列機械類股協助機械業上市櫃，以及立院儘速通過法案協助智慧機械發展。

2019年台北國際工具機展今天起到9日於南港展覽館一館和二館以及世貿一館和三館登場，上午舉行開幕典禮。

主辦單位表示，因為南港展覽館二館正式啟用，今年台北國際工具機展已經躍升成為全球第三大工具機展，僅次於德國EMO和美國IMTS展；今年共有1230家廠商參展，使用7000個攤位，創歷屆新高，此次展會預計潛在訂單可達16億美元。

展望全球景氣，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希指出，去年第4季開始投資縮手，市場觀望氣氛濃厚，部分機械業的廠商接單出現反轉。展望今年上半年，因美中貿易戰和英國脫歐仍有變數，先保守看待，但今年下半年表現有機會優於上半年，今年景氣可維持先蹲後跳格局。

面對詭譎多變的經濟大環境，柯拔希期盼政府保護台灣機械業的出口設備產品，希望中央銀行能啟動防禦性貶值，避免機械出口設備受到新台幣匯率波動影響。

他也期盼政府協助機械業股票上市櫃，增列機械類股，協助機械業在金融市場募資，希望3年內機械設備業上市櫃達到50家規模。

同時，他也希望立法院今年能儘速通過產業創新條例修正草案，讓智慧機械列入投資抵減項目，讓台灣機械產業適用優惠政策，以協助產業提升國際競爭力。

因應美中貿易戰變數，柯拔希指出，海外設立第二生產基地的需求逐漸發酵，特別是越南和印度市場，未來商機可期。

展望台灣機械產業，柯拔希表示，前年台灣機械業產值突破新台幣1兆元目標，達到1.1兆元，去年產值再增加約800億元、達到1.18兆元，成長約7.3%，續創歷史新高。他預期今年台灣機械產業成長幅度大約在5%到10%區間，若下半年表現不錯，全年產業有機會成長10%。

柯拔希指出，去年8月，機械公會發表智慧機械產業白皮書，規劃未來持續朝向智慧機械與智慧製造的方向邁進，期許台灣成為全球的「智慧機械製造王國」。他指出，智慧機械是智慧製造的基礎，沒有智慧機械，就沒有智慧製造。

展望今年，柯拔希表示，機械公會將扮演催生和推動的角色，力推智慧機械上雲端，用共享經濟的概念發展公版機械雲，建立機械雲端服務平台的軟硬體系統與示範運行服務團隊，推動並協助設備業者導入機械雲服務；目標到2025年，達成機械產業總產值2兆元的願景。（編輯：張均懋）1080304