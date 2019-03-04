歐嘉瑞正式接掌中油 宣示打造國際能源集團

中油4日上午舉行董事長交接典禮，由經濟部次長曾文生（中）監交，卸任董事長戴謙（左）將印信交給新任中油董事長歐嘉瑞（右）。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）歐嘉瑞今天正式接掌中油董事長，他強調，將以強化中油工安為工作重點，推動能源轉型、持續進行新南向投資，並與工會維持良好溝通，期盼打造中油成為具競爭力國際能源集團。

中油今天舉行董事長交接典禮，戴謙正式將董事長印信交棒給歐嘉瑞，由經濟部次長曾文生監交。包含經濟部國營會組長鄭英圖、中油總經理李順欽、中油各級主管及中油董事均出席典禮，中油工會理事長莊爵安，也到會場觀禮。

曾文生在致詞時表示，中油去年營運表現佳，稅前盈餘為新台幣423億元，他說，在戴謙董事長任內，中油啟動轉型工作，為中油打開新局面。

歐嘉瑞也說，接下印信，責任才真正開始，他感謝戴謙，在營業績效、三接環評、新興事業為中油奠定良好基礎。

不過，曾文生強調，中油把工安做好就是及格，希望每個員工都將工安議題放在首位，這需要勞資雙方共同配合才能成功落實。

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中油曾於2017年因供氣不穩定造成815全台大停電意外，歐嘉瑞宣示，未來會強化中油工安；他強調，員工是公司重要資產，也是一切工作基礎，中油應有系統地引進大數據和人工智慧技術，在制度面、執行面、人才培訓面，有效地掌握工安危險因子，落實製程安全管理制度，建立安全第一的企業文化。

此外，由於台灣能源產業正面臨轉型重要階段，歐嘉瑞說，中油會持續強化核心事業，加強海外礦區開發，推動海外投資計畫、新能源領域、新南向政策，煉製事業結構也要往高生產、高價值為目標發展。

同時，歐嘉瑞強調，未來台灣供電占比有50%來自天然氣，中油會強化天然氣進口輸儲設施和能量，將力求第三座液化天然氣接收站如期如質完成，建構完整的天然氣供氣網絡，以穩定台灣燃氣供應。

由於戴謙與工會溝通曾出現爭議，歐嘉瑞今天在接任第一天即強調，未來將與工會理性溝通，維持良好互動。

今年63歲的歐嘉瑞是交通大學運輸工程研究所博士，曾是美國麻省理工學院國際車輛研究中心兼任研究員，並擔任過經濟部能源局長、國貿局副局長、工業局副局長，歷經經濟部3大系統，具備交通運輸與能源規劃等專業背景，也曾擔任國營事業包含中油、中國鋼鐵、台灣菸酒等公司董事。（編輯：林淑媛）1080304