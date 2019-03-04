中油勞資議題成焦點 歐嘉瑞：與工會理性溝通[影]

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）中油今天舉行董事長交接典禮，勞資溝通議題成各界焦點。對此，中油新任董事長歐嘉瑞說，會與工會理性溝通，維持良好互動。

中油今天舉行董事長交接典禮，卸任董事長戴謙將印信交棒給歐嘉瑞，由經濟部次長曾文生監交。包含經濟部國營會組長鄭英圖、中油總經理李順欽、中油各級主管及中油董事出席典禮，中油工會理事長莊爵安也到會場觀禮。

不過，與會來賓致詞時都圍繞「勞資議題」；戴謙與工會溝通曾出現爭議，並登上媒體版面，不過幾經波折後，最終順利化解。

曾文生說，勞資雙方能合作，確保公司向前進步，這是勞資雙方和經濟部一同努力的方向。

莊爵安說，勞資關係其實很簡單，資方付出薪資、福利，勞方則是付出心力、勞力。資方享有經營權，而勞方擁有協商權。雖然過去中油工會與公司面對各種議題有不同的看法，但出發點都是為了讓中油更好。爾後再碰到問題時，一定會處理得更圓滿、更成熟。

今天也出席典禮的前董事長潘文炎說，中油員工向心力強，其實大家都可以坐下來溝通，勞資目標均是希望中油更好，但勞方也要尊重經營部門的決策權。他呼籲，以後有爭議在公司講就好，不要弄到外面去，對公司的傷害很大。

戴謙則說，因為工會提供很多寶貴意見，讓他更成熟、更有歷練，在經營上得到很多協助。他也期盼中油員工謹記潘文炎的叮囑，以後在公司裡吵就好了，「茶壺裡的漩渦，大家在家裡坐下來談就可以了」。

面對勞資關係，歐嘉瑞說，會與工會理性溝通，維持良好互動，「我個人相當有信心」。（編輯：林興盟）1080304